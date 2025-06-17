«Сможет только Путин»: Мадуро о разрешении конфликта на Ближнем Востоке
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что остановить войну на Ближнем Востоке могут только президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Об этом он рассказал в эфире телеканала VTV.
Израиль начал атаку на Иран в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики.
В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.
Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». Тегеран настаивает, что имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В последние дни Иран и Израиль продолжают обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.
«Только достойное, сильное, сбалансированное руководство - как у президента Владимира Путина или президента Си Цзиньпина - могло бы остановить эту ситуацию, привести ее к прекращению огня, переговорам и достойным соглашениям, а также к прочному миру», - заявил Мадуро.
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Он добавил, что не может себе представить, как кто-то из западных политиков, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, мог бы оказаться лидером, способным достичь мира на Ближнем Востоке.
«Я надеюсь, что эту войну можно остановить, остановить вовремя, прежде чем она затронет факторы, находящиеся вне чьего-либо контроля», - заключил Мадуро.