Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что остановить войну на Ближнем Востоке могут только президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин. Об этом он рассказал в эфире телеканала VTV.

Израиль начал атаку на Иран в ночь на 13 июня. Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что речь идет об упреждающей атаке, так как Иран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года.

Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3». Тегеран настаивает, что имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В последние дни Иран и Израиль продолжают обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.

«Только достойное, сильное, сбалансированное руководство - как у президента Владимира Путина или президента Си Цзиньпина - могло бы остановить эту ситуацию, привести ее к прекращению огня, переговорам и достойным соглашениям, а также к прочному миру», - заявил Мадуро.

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Он добавил, что не может себе представить, как кто-то из западных политиков, к примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, мог бы оказаться лидером, способным достичь мира на Ближнем Востоке.