Лукашенко предложил решить одну проблему «по-военному»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о решении проблемы неисполнительности чиновников по-военному. Об этом он заявил в ходе выездного семинара-совещания в цехе по выращиванию скота, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Почему я решил вас (чиновников — прим. "Ленты.ру") пригласить. Потому что вижу — есть у нас приличный объем неисполнительности. Я решил поступить по-военному», — рассказал Лукашенко.

Суть такого подхода заключается в формуле «делай как я», сообщает президент республики.

Лукашенко анонсировал подарок Путину

Ранее Александр Лукашенко предложил улучшить условия содержания крупного рогатого скота на животноводческих фермах и держать их во дворцах.