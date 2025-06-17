Trump Card: сколько иностранцев готовы заплатить миллионы за жизнь в США?

Около 70 тысяч человек проявили интерес к программе Trump Card — визовому проекту, который дает возможность иностранцам легально проживать в США, заплатив пять миллионов долларов. Об этом заявил министр торговли Говард Лютник в беседе с Financial Times.

Собеседник уточнил, что карточка будет сделана из золота. По словам Лютника, «она будет красивой». Как заявил он, «Дональд Трамп ценит такие вещи».

«Его волнует, как это выглядит. Его волнует, как это ощущается. Я имею в виду, он глубоко заботится об этом и думает, что, если вы собираетесь покупать и инвестировать в Америку, мы должны дать вам что-то красивое», — добавил министр.

Руководитель крупной технологической компании, пожелавший остаться неизвестным, поделился с Financial Times информацией о своих планах приобрести более сотни карт. Цель этой инициативы — привлечь в США выдающихся людей со всего мира, включая успешных бизнесменов, инженеров и ученых.

В июне Дональд Трамп объявил о запуске специального сайта для подачи заявок на получение так называемой «карты Трампа». Согласно информации, полученной от представителей СМИ, ресурс TrumpCard.gov создан для тех, кто планирует получить разрешение на постоянное проживание в США и в перспективе — гражданство.