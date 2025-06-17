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«Плохие новости для Украины с Ближнего Востока»

Конфликт между Израилем и Ираном несет плохие новости для Украины, пишет испанская газета El País. Напряженность на Ближнем Востоке грозит еще больше ограничить поставки западного оружия Киеву, особенно из США, считающих Израиль своим ключевым союзником. Более того, из-за боевых действий на Ближнем Востоке взлетели цены на нефть, что принесло России еще больше доходов. А президент РФ Владимир Путин выступил в качестве посредника в переговорах с Ираном по просьбе его американского коллеги Дональда Трампа, усиливая международное политическое влияние Москвы в ущерб Украине.

Опрошенные El País эксперты считают, что нестабильность на топливном рынке сделает менее вероятным согласование новых ограничений на поставки российской сырой нефти. Один из украинских аналитиков назвал резкий рост цен на нефть «мечтой России». Президент США Дональд Трамп в самом начале своего второго срока ясно дал понять, что он не намерен поддерживать прежний уровень поставок оружия Украине. За первые полгода в Белом доме Трамп не одобрил никакой новой военной помощи Киеву. Еще восьмого июня Владимир Зеленский сообщил, что США остановили поставки 20 тысяч противодроновых ракет Киеву, согласованные при экс-президенте Джо Байдене. По словам Зеленского, это оружие было перенаправлено в Израиль.

«Двойные стандарты ЕС: деэскалация для Израиля, но не для Украины»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала провести экстренное заседание министров иностранных дел ЕС, чтобы обсудить реакцию Евросоюза на конфликт Израиля и Ирана. Каллас заявила о планах призвать обе стороны к деэскалации и дипломатическому урегулированию. Она подчеркнула, что «устойчивая безопасность достигается посредством дипломатии, а не военных действий». Комментарии Каллас перекликаются с заявлениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и ряда европейских лидеров, в том числе Германии, Франции и Британии, которые, хоть и говорят о «праве Израиля на самооборону», в то же время призывают к «сдержанности» в будущем.

Этот вновь обретенный энтузиазм в отношении дипломатии и готовность работать с обеими сторонами конфликта резко контрастируют со стратегией ЕС в отношении Украины, пишет The European Conservative. Брюссель не только отказался восстановить какие-либо дипломатические контакты с Москвой, угрожая лидерам ЕС наказанием за визиты в Россию, но и активно отговаривал Киев от переговоров до начала мирного процесса под руководством Дональда Трампа, подчеркивается в статье. Как отмечает The European Conservative, двойные стандарты ЕС становятся еще более очевидными, если сравнить призывы Каллас с недавними заявлениями официальных лиц ЕС по Украине. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что «только сила» может остановить украинский кризис, в то время как фон дер Ляйен говорила о необходимости превратить Украину в «стального дикобраза» с западным оружием, прежде чем Киев сможет вести переговоры с более сильной позиции.

«Стычка» между новейшим кораблем-невидимкой РФ и катером Японии

Двенадцатого июня японские военные сообщили, что примерно в 50 километрах к северо-западу от Хоккайдо были замечены четыре российских военных корабля. Речь идет о двух корветах типа «Стерегущий», ракетном катере сопровождения проекта 1241 «Молния» и танкере обеспечения типа «Дубна», пишет Traffic News со ссылкой на Минобороны Японии. Сообщалось, что суда направились на восток через пролив Лаперуза.

В ответ на появление судов японские военные провели наблюдение и сбор разведывательной информации с использованием ракетного катера «Куматака», входящего в состав 1-й дивизии ракетных кораблей Морских сил самообороны, отмечает Traffic News. В статье подчеркивается, что корветы типа «Стерегущий» - одни из новейших кораблей в составе ВМФ России. Они оснащаются стелс-технологиями. В России «Стерегущие» классифицируются как патрульные корабли или корветы, но на Западе они считаются фрегатами.

«Как избежать гражданских войн и начать третью мировую»

Заявления ведущих европейских политиков создают впечатление, что война Европы с Россией неизбежна и является лишь вопросом времени, отметил автор сербского издания «Нови Стандард» Небойша Катич. Катич предположил, что с помощью нагнетания страха перед внешним врагом политики пытаются предотвратить социальные потрясения, грозящие привести к гражданским войнам в наиболее развитых странах Запада. Автор статьи отметил, что некоторые политики могут считать угрозу третьей мировой войны единственным способом стабилизировать западные общества и удобным предлогом для постепенного отказа от демократии и введения «некой формы мягкого тоталитаризма».

Катич подчеркнул, что нагнетание страха по поводу «российской угрозы» становится все более интенсивным, а «центр истерии» перемещается из Вашингтона в Брюссель. Вдали от глаз широкой общественности появляются анализы и предупреждения о драматическом социальном состоянии многих западных стран. Реальные доходы граждан снижаются, качество социальной и медицинской помощи ухудшается, а «патологические социальные процессы» становятся все более заметными. Когда процессы социальной энтропии заходят так далеко, то, согласно исторически проверенной модели, есть два способа справиться с проблемой. Первый - объявить виновными определенные социальные группы или движения и начать репрессии. Второй - назначить внешнего врага. В этом контексте Россия - идеальный внешний враг, считает Катич. Семена русофобии терпеливо поливали в течение 200 лет, заявил автор статьи. Он подчеркнул, что военные расходы являются единственным способом оправдать увеличение бюджетных трат в ситуации, когда госдолг огромен, а государства находятся на грани рецессии и долгосрочной стагнации.

«Америка не может позволить себе эту войну»

Дональд Трамп выиграл свои вторые президентские выборы, выступая против войн на Ближнем Востоке. Его инстинкты по-прежнему достойны похвалы, но непонятно, почему Трамп не смог заключить ядерную сделку с Тегераном, учитывая, что иранцы согласились не разрабатывать ядерное оружие, пишет польское издание Myśl Polska. По версии автора статьи, лучшее, на что можно надеяться, - это надзор за иранской ядерной программой. Он подчеркнул, что любые дальнейшие военные угрозы лишь подтолкнут Иран к созданию ядерного оружия.

США, по-видимому, заявили Израилю, что не станут участвовать ни в каких наступательных действиях, но будут защищать Израиль от иранского возмездия. По версии автора статьи, иранцы выучили «суровый урок», увидев, что случилось с Муаммаром Каддафи в Ливии и чего не случилось с династией Ким в Северной Корее. Тегеран теперь имеет огромный запас обычных вооружений, которые могут сокрушить Израиль. Автор Myśl Polska предположил, что Израиль попытается втянуть США в очередной конфликт на Ближнем Востоке, но война Америки с Ираном встречает двухпартийное противодействие как со стороны правых, так и левых конгрессменов, а рядовые американцы «ненавидят эту идею».