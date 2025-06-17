Илон Маск показал результаты теста на наркотики

Вечерняя Москва

Миллиардер Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики. Об этом стало известно во вторник, 17 июня.

Илон Маск показал результаты теста на наркотики
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В документе указано, что запрещенных веществ в организме Маска не найдено.

Миллиардер прокомментировал результаты теста коротким сообщением «Lol», которое можно интерпретировать как реакцию на периодически возникающие спекуляции о его возможном употреблении.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Илон Маск мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал бизнесмена «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов.

30 мая СМИ сообщили, что в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа у Маск регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы. Согласно информации журналистов, миллиардер возил эти вещества в путешествия в упаковке от лекарств. На следующий день предприниматель опроверг сообщения о том, что он принимает кетамин.

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Также бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал проверить информацию о возможном употреблении Маском наркотиков