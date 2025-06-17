Илон Маск показал результаты теста на наркотики

Миллиардер Илон Маск опубликовал результаты теста на наркотики. Об этом стало известно во вторник, 17 июня.

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В документе указано, что запрещенных веществ в организме Маска не найдено.

Миллиардер прокомментировал результаты теста коротким сообщением «Lol», которое можно интерпретировать как реакцию на периодически возникающие спекуляции о его возможном употреблении.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что Илон Маск мог вступить с ним в конфликт, находясь под воздействием наркотических веществ. Глава Белого дома назвал бизнесмена «сумасшедшим» и не исключил наличия связи между его поведением и употреблением запрещенных препаратов.

30 мая СМИ сообщили, что в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа у Маск регулярно употреблял анестетик кетамин, экстази и психоделические грибы. Согласно информации журналистов, миллиардер возил эти вещества в путешествия в упаковке от лекарств. На следующий день предприниматель опроверг сообщения о том, что он принимает кетамин.

Маск заявил, что не сидит на наркотиках

Также бывший советник Трампа Стив Бэннон призвал проверить информацию о возможном употреблении Маском наркотиков