Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил поставить памятник корове в знак заслуг в жизни людей, особенно в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

"Я говорил, что корове не только надо памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Корова и сегодня кормит народ. Основная продукция, которую мы получаем, - это корова. Это не только молоко, но и мясо", - сказал президент на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству. Он подчеркнул, что корова должна содержаться в хороших условиях. "Корова, если хотим быть здоровыми, должна дышать нормально и питаться. Корова должна стоять во дворце", - заявил Лукашенко.

В то же время президент посоветовал не забывать о своих приусадебных участках.

"Хотя бы по две бороздки высаживать картофель", - призвал он.

Лукашенко поделился и своим опытом - в нынешнем году на двух участках он высадил картофель от Национальной академии наук.

"Всех обеспечу картошкой, кто здесь стоит", - пообещал глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что гибель скота в Белоруссии достигла исторического максимума, и пообещал за это "поснимать головы".