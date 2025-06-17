В Сенате США решили запретить Трампу участвовать в войне с Ираном

Сенатор-демократ от штата Вермонт Берни Сандерс представил законопроект, который запрещает президенту США Дональду Трампу вступать в войну с Ираном. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня я представил законопроект, который должен удержать Трампа от втягивания нас в незаконную войну с Ираном», - пояснил политик.

Законопроект предусматривает запрет на использование федеральных средств для финансирования войны с Ираном в случае, если Конгресс не даст на это соответствующего разрешения.

«Очередная война на Ближнем Востоке может стоить бесчисленных жизней и триллионов долларов», - заявил Берни Сандерс, отметив, что к его инициативе присоединились семь сенаторов-демократов.

Ранее законопроект, который запрещает Трампу начинать войну с Ираном без согласия Конгресса, внес сенатор-демократ Тим Кейн. По его мнению, это снизило бы риск втягивания США в конфликт.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал масштабную операцию против Ирана. Израильские ВВС нанесли удары по ядерным и военным объектам республики. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3».

Трамп заявил о желании «реального завершения» ядерного вопроса Ирана

По данным Axios, сославшегося на высокопоставленного американского чиновника, Трамп пока отказывается напрямую участвовать в атаках Израиля на Иран, но он ясно дал понять, что Тегерану необходимо помешать получить ядерное оружие тем или иным способом. При этом американский лидер, по информации издания, рассматривает передачу Израилю мощных противобункерных бомб в качестве ключевого рычага давления, чтобы заставить Иран заключить ядерную сделку.