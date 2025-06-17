В Иране заявили, что ракетные удары парализовали Тель-Авив

Иранские удары по Израилю парализовали Тель-Авив, население города большую часть времени проводит в убежищах. Об этом сообщило иранское агентство Fars, передает ТАСС.

© Газета.Ru

17 июня командующий сухопутными силами армии Вооруженных сил Исламской Республики Каюмарс Хейдари заявил, что Иран атакует Израиль с применением нового вооружения.

По его словам, в ближайшие часы эти атаки усилятся.

Он также сообщил, что в течение последнего дня различного рода беспилотники уничтожили стратегические позиции Израиля в Тель-Авиве и Хайфе.

По информации иранских телеканалов, КСИР нанес удары по военной базе армии Израиля Глилот в пригороде Тель-Авива и штаб-квартире разведывательной службы «Моссад».