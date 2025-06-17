Франция назвала поведение Трампа в отношении Макрона полным унижением

Поведение президента США Дональда Трампа стало «полным унижением» для президента Франции Эммануэля Макрона. Поводом для конфликта стало досрочное завершение Трампом своего участия в саммите G7.

Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Это полное унижение!» — прокомментировал Филиппо публикацию президента США в соцсети Truth Social, где он назвал Макрона «ищущим внимания общественности президентом».

Трамп также подчеркнул, что его отъезд с саммита не связан с урегулированием конфликта между Ираном и Израилем, как ранее предположил Макрон.

Трамп загадочно ответил на вопрос, почему он уехал с саммита G7

Как писала The Washington Post, иранские представители выразили готовность возобновить переговоры с США при условии прекращения боевых действий Израилем. Телеканал CNN сообщил, что команда Трампа получила поручение организовать встречу с представителями Ирана. Несмотря на это, Трамп отверг утверждения Макрона, подчеркнув, что президент Франции ошибочно интерпретирует его действия.