Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* выразил мнение, что единственным шансом для сохранения Украины является прекращение военного конфликта с Россией. Он полагает, что страна должна пройти через процесс переучреждения и провести официальное осуждение действующей идеологии, которую он считает крайне вредной. Об этом пишет издание «Военное дело».

По его мнению, на государственном уровне необходимо дать принципиальную оценку политическим и идеологическим течениям, связанным с радикальным национализмом. Эти идеи должны быть полностью отвергнуты, а их проявления — искоренены из общественной и политической жизни. Он указывает на необходимость системной работы по устранению остатков радикальной идеологии, чтобы в будущем обеспечить устойчивое и мирное развитие страны.

Арестович также предупреждает, что если Украина не избавится от идеологических установок, которые он считает разрушительными, то в течение ближайших десятилетий страна может полностью потерять свою государственность.

*Алексей Арестович — лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.