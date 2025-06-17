Мелони закатила глаза после слов Макрона на встрече G7

На встрече лидеров «Большой семерки» премьер Италии Джорджа Мелони явно отреагировала на высказывания президента Франции Эммануэля Макрона, закатив глаза после его слов.

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на встрече лидеров «Большой семерки», передает РИА «Новости».

На опубликованных кадрах видно, что лидеры наклонились друг к другу, и Макрон шепотом обратился к Мелони. После этого премьер-министр Италии закатила глаза и отодвинулась от французского президента.

Инцидент произошел на полях саммита G7, где обсуждались актуальные международные вопросы.

Ранее сообщалось, что встреча Мелони и Макрона в Риме расценивалась как попытка перезапуска отношений между странами.