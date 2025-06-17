Пассажирский самолет экстренно сел в Индии из-за угрозы взрыва

Пассажирский самолет авиакомпании IndiGo экстренно сел в Индии из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает The Times of India.

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По данным издания, борт выполнял рейс из Маската, Оман, в Дели через индийский город Кочи. Аварийная посадка прошла в Нагпуре. Служба безопасности аэропорта исследовала самолет, но не нашла взрывоопасных предметов. Власти работают над расследованием инцидента.

Ранее самолет авиакомпании Air India экстренно посадили на курорте Пхукет в Таиланде из-за найденной на борту записки. В ней содержались угрозы взрыва.