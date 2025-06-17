Трамп заявил о желании «реального завершения» ядерного вопроса Ирана

Президент США Дональд Трамп хочет «реального завершения» вопроса отказа Ирана от ядерного оружия. Об этом сообщает журналист телеканала CBS Дженифер Джейкобс.

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«Он заявил, что хочет "реального завершения", чтобы Иран "полностью отказался" от ядерного оружия», — сказала она.

По словам журналистки, Трамп надеется, что иранская ядерная программа будет полностью стерта задолго до этого вовлечения США в ее уничтожение.

Американский лидер также предостерег Иран от атак на американские силы в регионе и заявил, что США могут «жестко ответить» в такой ситуации.

Ранее Трамп заявил, что покинул саммит G7 в Канаде не для того, чтобы вернуться в Вашингтон и работать над прекращением огня между Израилем и Ираном. Он отметил, что у нее есть другие серьезные дела.