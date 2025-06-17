Фон дер Ляйен захотели вынести вотум недоверия

В Европейском парламенте (ЕП) начался сбор подписей депутатов, чтобы вынести вотум недоверия главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен.

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Об этом сообщил лидер оппозиционной партии Румынии «Альянс за объединение румын» Джеордже Симион в своем аккаунте в Х.

«Мы начали сбор подписей для вынесения вотума недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Как вы думаете, кто из депутатов Европарламента подпишет это ходатайство против главы ЕК?» — поинтересовался у своих подписчиков политик.

По словам Симиона, он планирует работать со всеми 720 евродепутатами, чтобы добиться цели.

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26 апреля издание Die Weltwoche со ссылкой на источники сообщило, что высокоранговые чиновники Европейского союза хотят избавиться от фон дер Ляйен из-за ее «токсичности». Утверждается, что отставка главы ЕК могла бы «разблокировать многие процессы» в ЕС, поскольку ее политика привела к политическому кризису.