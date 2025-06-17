Канадский премьер сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

Премьер-министр Канады Марк Карни не позволил президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы прессы после выступления на встрече «Большой семерки».

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По данным агентства, журналисты попытались пообщаться с Трампом, однако Карни прервал их попытки, передает РИА «Новости».

Он заявил, что собирается выступить в роли председателя G7, поскольку у них осталось несколько минут с президентом и его командой. После этого пресс-конференция была завершена по инициативе Карни.

Трамп загадочно ответил на вопрос, почему он уехал с саммита G7

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока и высмеял французского лидера Эммануэля Макрона.