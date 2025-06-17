Канадский премьер сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7

Канадский премьер прервал пресс-конференцию Трампа на саммите G7
Премьер-министр Канады Марк Карни не позволил президенту США Дональду Трампу ответить на вопросы прессы после выступления на встрече «Большой семерки».
По данным агентства, журналисты попытались пообщаться с Трампом, однако Карни прервал их попытки, передает РИА «Новости».
Он заявил, что собирается выступить в роли председателя G7, поскольку у них осталось несколько минут с президентом и его командой. После этого пресс-конференция была завершена по инициативе Карни.
Трамп загадочно ответил на вопрос, почему он уехал с саммита G7
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что покидает саммит G7 ранее запланированного срока и высмеял французского лидера Эммануэля Макрона.