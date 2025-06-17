«Город был бы сожжен дотла»: Трамп заявил об оказании услуги губернатору Калифорнии

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что если бы в Лос-Анджелес не была введена нацгвардия, то город был бы сожжен, и этим он оказал услугу губернатору Калифорнии Гэвину Ньюсому. Об этом пишет РИА Новости.

«Если бы я не ввел Национальную гвардию в Лос-Анджелес, город был бы сожжен дотла прямо сейчас», - высказал Трамп свое мнение в социальной сети Truth Social.

Президент США также назвал Ньюсома одним из худших губернаторов в истории.

В начале июня сотрудники иммиграционного и таможенного контроля начали массово задерживать нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе. В ответ мигранты и сочувствующие начали беспорядки. Трамп объявил об отправке двух тысяч военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес, а власти Калифорнии обвинили президента в подстрекательстве и подали в суд на его администрацию.

Трамп объявил события в Калифорнии восстанием

При этом Трамп заявил, что происходящее в Лос-Анджелесе не имеет ничего общего с мирными демонстрациями. Протесты также распространились на Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Даллас, Остин, Сиэтл, Тампу, Сан-Франциско, Новый Орлеан, Филадельфию и Атланту.