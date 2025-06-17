Ирано-израильский конфликт заставит главу киевского режима Владимира Зеленского честно вести переговоры с Российской Федерацией по Украине, пишет каирский исследователь экономики Ахмед Адель в статье для InfoBRICS (IB).

«Если учитывать то, что Зеленский не желает вести добросовестные переговоры с Москвой о заключении мирного договора, ему, возможно, все равно придется на это пойти, поскольку внимание Вашингтона переключается на Ближний Восток, а европейцы не смогут заменить американскую финансовую и военную мощь", — поделился своей точкой зрения автор публикации.

Обозреватель издания также отметил, что военная операция Израиля против Ирана обернется катастрофой для Украины, так как ВС РФ продолжают освобождать все больше территорий.

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Ранее издание Telegraph писало, что Киев лишился самого богатого и могущественного союзника, после того как Вашингтон сократил поставки продукции военного назначения вооруженным силам Украины. Отмечалось, что у бывшей советской республики осталось три варианта: полагаться на помощь Европы, попытаться заключить оружейную сделку с Соединенными Штатами или развивать собственное производство вооружения.