В Германии заявили о новом ударе Трампа по Украине

Несостоявшаяся встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского на саммите Группы семи (G7) в Канаде стала ударом для Киева. Об этом написала немецкая газета Berliner Zeitung.

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«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — сказано в статье.

По словам автора публикации, преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является «горьким посланием» Киеву, которое означает, что для Соединенных Штатов украинский конфликт отодвигается на второй план.

«Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и других местах менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», — отмечается в материале.

Незадолго до этого стало известно, что Зеленский прервал свой визит в Канаду на фоне недавних ночных атак на Киев и решения Трампа досрочно покинуть саммит Группы семи. Из-за отъезда главы Белого дома с саммита сорвалась его встреча с украинским лидером.

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Также сообщалось, что в заявлении «Большой Семерки» Украина не упоминается из-за позиции США. При этом шесть из семи стран клуба намерены выступить с единой позицией по украинскому конфликту.

На саммите G7, который проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, были согласованы заявления по редкоземельным металлам, ИИ, квантовым вычислениям, незаконной миграции, борьбе с лесными пожарами и транснациональными репрессиями, а также по ирано-израильскому конфликту.

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