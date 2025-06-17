Увеличилось число погибших сотрудников телерадиокомпании Ирана после удара Израиля

Число погибших в результате израильского удара работников телерадиокомпании Ирана увеличилось до трех. Об этом сообщает агентство Fars.

«Число погибших сотрудников «Голоса Исламской Республики Иран» <...> возросло до трех», — говорится в сообщении агентства.

До этого государственная телерадиокомпания Ирана в своем Telegram-канале сообщила, что ее сотрудница погибла при ударе Израиля по головному офису вещателя.

Атака на штаб-квартиру гостелевидения Ирана произошла 16 июня во время прямого эфира. В момент удара телеведущая Сахар Эмами покинула помещение студии, в котором велась съемка. Через несколько минут после атаки она вернулась в эфир и попросила израильскую армию нанести второй удар.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.