Три танкера загорелись в Оманском заливе

Пожар произошел на трех коммерческих кораблях рядом с Ормузским проливом, расположенном в Оманском заливе. Эту информацию приводит иранский телеканал Press TV.

Тем временем сервис мониторинга возгораний FIRMS NASA также указывает на пожары в этом районе. Официального подтверждения или опровержения информации не поступало.

Ранее эксперты высказались о том, что цены на нефть могут вырасти до 130 долларов при закрытии Ормузского пролива. Для Ближнего Востока он является значимой транспортной артерией: через этот участок проходит 20 процентов мировых поставок нефти, 80 процентов нефтяной и газовой торговли, которую осуществляют Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ.

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При этом глава МИД Ирака Фуад Хусейн заявил, что дальнейшее обострение обстановки на Ближнем Востоке может привести к росту цен на нефть до 200-300 долларов за баррель.