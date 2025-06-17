Трамп загадочно ответил на вопрос, почему он уехал с саммита G7

Президент США Дональд Трамп опроверг заявление французского лидера Эммануэля Макрона о том, что он покинул саммит G7 в Канаде из-за переговоров по прекращению огня между Израилем и Ираном.

«Макрон ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы работать над "прекращением огня" между Израилем и Ираном! Неправда!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер раскритиковал французского президента, назвав его «жаждущим публичности» и заявив, что тот «постоянно все путает». По словам Трампа, причина его отъезда была «гораздо серьезнее», чем ближневосточное перемирие, однако подробностей он не уточнил и призвал следить за новостями.

Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» в Канаде

Макрон ранее сообщил о предложении прекращения огня в израильско-иранской войне.