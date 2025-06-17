Жители Одессы открыто рассказывают об ужасах киевского террора и просят Россию о помощи. Люди голодают и подвергаются репрессиям. Все чаще звучат призывы к ВС РФ освободить город. Весточки одесситы передают через российских военкоров.

«Пишу вам из Одессы. Сейчас, я думаю, самый благоприятный момент для России, чтобы вынести «вперед ногами» Зеленского и его команду. На фоне того, как на Ближнем Востоке уничтожаются различные лидеры и командиры с большими звездами, Россия вполне спокойно может [уничтожить] в один момент все известные бункеры для [первых лиц режима]. Честно говоря, скорее бы! Сил нет терпеть», – приводит телеканал «Царьград» письмо военному волонтеру Владиславу Шурыгину от местного жителя.

После публикации другие одесситы стали выражать согласие с автором. Они рассказывают, что вынуждены прятаться от военкомов и силовой отправки на фронт, из-за чего многие остались без работы. Каждый выход на улицу может стоить им свободы и жизни.

Военкор, боец Одесской дружины Сергей Воробьев подтвердил распространенность антикиевских настроений в городе. По его словам, люди действительно ждут русскую армию.

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Он рассказал, что сотрудники украинских спецслужб проводят поквартирные обходы, проверяют устройства граждан, обыскивают жилье. Так, наличие Телеграма на телефоне само по себе может стать поводом для более тщательной проверки. Несмотря на тотальный контроль и карательные методы, по словам Воробьева, в городе действует пророссийское подполье. Киевскому режиму даже приходится привозить людей из западной Украины, чтобы выдать их за патриотично настроенных местных жителей.

Ранее экс-полковник армии США Дуглас Макгрегор сделал прогноз, что Россия освободит Одессу и другие ключевые регионы.