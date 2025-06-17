В армии США заявили об американском солдате на Луне

Представитель ВС США Дэн Дрисколл в коротком интервью для Fox News по случаю парада на 250-летие армии страны совершил оговорку, сказав что на Луне присутствуют американские солдаты.

"Вчера мы разговаривали с астронавтом на Луне, солдатом", - сказал Дрисколл во время телеэфира.

Как сообщил британский таблоид Daily Mail, высказывание представителя американской армии скорее всего отсылается к диалогу, который проводился с полковником ВС США Энн Макклейн, служащей на МКС.

2 мая глава совета по внутренней политике при Белом доме Винс Хейли официально подтвердил планы проведения масштабного военного парада 14 июня. Он напомнил, что дата парада совпадает с днем рождения президента и годовщиной гибели первых патриотов Войны за независимость в 1775 году. Также он подчеркивал, что мероприятие в Вашингтоне станет центральным событием годовой программы празднования юбилея. В шествии должны принять участие реконструкторы всех ключевых войн США, современная техника, военнослужащие и курсанты военных академий.