Премьер Италии закатила глаза после слов Макрона

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони закатила глаза после слов президента Франции Эммануэля Макрона на полях саммита стран «Большой семерки» (G7). Видеозапись публикует Daily Mail.

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Это произошло во время встречи лидеров Великобритании, США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и руководства Европейского союза (ЕС) на канадском курорте Кананаскис. Они встретились для обсуждения эскалации напряженности между Израилем и Ираном, а также украинского конфликта.

Камера запечатлела, как Мелони наклонилась, чтобы услышать, что ей шепчет президент Франции. После его слов премьер-министр Италии закатила глаза.

Лидеры G7 поддержали Израиль

Лидеры стран «Большой семерки» в совместном заявлении по итогу встречи поддержали Израиль, назвав Иран «источником террора» на Ближнем Востоке. В документе также содержится призыв к тому, чтобы урегулирование «иранского кризиса» привело к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.