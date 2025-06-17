Порнозвезду Бонни Блю, прославившуюся секс-марафоном с 1057 мужчинами, навсегда заблокировали на платформе OnlyFans. Об этом сообщает Metro.

Согласно комментарию представителя платформы, причиной блокировки стал анонс ее нового проекта, который она назвала «Контактным зоопарком Бонни Блю». Она планировала установить в помещении стеклянный куб и провести там сутки голой и связанной. Согласно задумке, в течение 24 часов к Блю должны были зайти около двух тысяч мужчин. При этом у посетителей не должно было быть никаких ограничений во взаимодействии с порноактрисой. Такие действия OnlyFans расценило как возможное групповое изнасилование.

«Контент с экстремальными челленджами не разрешен на OnlyFans и нарушает наши Правила использования и Условия обслуживания. Любое нарушение наших правил приводит к удалению контента или блокировке аккаунта... Именно поэтому нам пришлось принять эти меры. Мы всегда действуем, когда пользователи нарушают наши условия. Аккаунт заблокирован навсегда», — заявил представитель компании.

Блю заявляла, что получала с OnlyFans около 600 тысяч фунтов стерлингов (64 миллиона рублей) в месяц. Из-за решения платформы она лишилась главного источника заработка. Теперь ей придется искать новую площадку.

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Ранее сообщалось, что Бонни Блю арестовали, соответствующее видео стало распространяться в социальных сетях. Многие зрители сразу же заподозрили, что арест на самом деле является очередным рекламным трюком.