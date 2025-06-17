В США заговорили о силовом вмешательстве в конфликт Израиля и Ирана

Лидер парламентского большинства в сенате США Джон Тьюн заявил, что в случае провала попыток решения конфликта Израиля и Ирана дипломатическим путем нельзя исключать силового варианта вмешательства в ситуацию.

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Его слова приводит CNN.

«США сейчас в основном занимают оборонительную позицию, но в какой-то момент может понадобиться переход к наступательной стратегии. Впрочем, такие решения должны принимать президент, его команда и Пентагон», — заявил Тьюн.

По его словам, он не хочет «связывать руки президенту Трампу» в вопросах обороны.

До этого в Дональд Трамп в ходе пресс-конференции отказался говорить, при каких обстоятельствах Вашингтон может вступить в войну с Тегераном.

Боеспособность армий Ирана и Израиля сравнили

По данным CNN, президент США опасается вступления американской армии в конфликт с Ираном, так как это может повлиять на отношение электората к Трампу. При этом на него давят «ястребы» из числа республиканцев, отмечают журналисты.