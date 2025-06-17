Politico: Западу придется помочь Украине сдаться

Ura.Ru

Западным странам в ближайшее время, вероятно, придется изменить стратегию поддержки Украины и рассмотреть варианты завершения конфликта, а не полной победы над Россией. Об этом сообщил старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта Эльхан Нуриев.

Politico: Западу придется помочь Украине сдаться
© РИА Новости
«Западу придется пойти на компромисс, который легко принять за капитуляцию. Поддержка Украины вскоре может означать помощь ей в завершении конфликта, а не победу в нем», — пишет Politico со ссылкой на слова Нуриева.

По мнению эксперта, российская армия сумела адаптироваться к условиям затяжного противостояния, а ее оборонная промышленность вышла на опережающие темпы производства артиллерийских снарядов по сравнению с западными странами. Издание подчеркивает, что продолжительная военная кампания угрожает не только истощением ресурсов Украины, но и разногласиями среди стран Запада в вопросах дальнейшей поддержки.

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Нуриев указывает, что это не означает необходимости немедленной капитуляции Киева или отказа от помощи, однако требует «честного расчета» реальных возможностей. В качестве вероятного сценария рассматривается компромисс, который может быть воспринят как капитуляция, но позволит сохранить единство западных союзников и минимизировать потери.

Ранее в европейских дипломатических кругах сообщали, что страны G7, поддерживающие Украину, вынуждены признать отсутствие единой позиции по вопросам усиления давления на Россию и предоставления дополнительной помощи Киеву. Европейские источники отметили, что прежний уровень общественной поддержки Украины вряд ли восстановится из-за расхождений во взглядах между Европой и США, пишет RT. При этом аналитики полагают, что хотя Вашингтон по-прежнему рассматривает Украину как инструмент давления на Россию.