Западным странам в ближайшее время, вероятно, придется изменить стратегию поддержки Украины и рассмотреть варианты завершения конфликта, а не полной победы над Россией. Об этом сообщил старший научный сотрудник Фонда Александра фон Гумбольдта Эльхан Нуриев.

«Западу придется пойти на компромисс, который легко принять за капитуляцию. Поддержка Украины вскоре может означать помощь ей в завершении конфликта, а не победу в нем», — пишет Politico со ссылкой на слова Нуриева.

По мнению эксперта, российская армия сумела адаптироваться к условиям затяжного противостояния, а ее оборонная промышленность вышла на опережающие темпы производства артиллерийских снарядов по сравнению с западными странами. Издание подчеркивает, что продолжительная военная кампания угрожает не только истощением ресурсов Украины, но и разногласиями среди стран Запада в вопросах дальнейшей поддержки.

Вице-канцлер Баблер предложил Зеленскому Австрию для переговоров с Россией

Нуриев указывает, что это не означает необходимости немедленной капитуляции Киева или отказа от помощи, однако требует «честного расчета» реальных возможностей. В качестве вероятного сценария рассматривается компромисс, который может быть воспринят как капитуляция, но позволит сохранить единство западных союзников и минимизировать потери.

Ранее в европейских дипломатических кругах сообщали, что страны G7, поддерживающие Украину, вынуждены признать отсутствие единой позиции по вопросам усиления давления на Россию и предоставления дополнительной помощи Киеву. Европейские источники отметили, что прежний уровень общественной поддержки Украины вряд ли восстановится из-за расхождений во взглядах между Европой и США, пишет RT. При этом аналитики полагают, что хотя Вашингтон по-прежнему рассматривает Украину как инструмент давления на Россию.