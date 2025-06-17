Иран готов возобновить переговоры с США

Иранские чиновники сообщили посредникам о готовности вернуться к переговорам с США по ядерной программе.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Иранские официальные лица заявили посредникам, что они готовы возобновить ядерные переговоры с США, но сначала они хотят, чтобы Израиль прекратил свои нападения», — говорится в материале.

Уточняется, что посреднические усилия в переговорах возглавили Оман и Катар.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность в достижении соглашения с иранским руководством по его ядерной программе.