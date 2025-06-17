Лидеры G7 поддержали Израиль

Лидеры стран Большой семерки (G7) поддержали Израиль, назвав Иран «источником террора» на Ближнем Востоке. Об этом указано в совместном заявлении G7, передает ТАСС.

«Иран — главный источник региональной нестабильности и террора. Мы последовательно заявляем, что у Ирана никогда не должно быть ядерного оружия», — заявили в организации.

В документе также содержится призыв к тому, чтобы урегулирование «иранского кризиса» привело к деэскалации и прекращению огня на Ближнем Востоке, в том числе в секторе Газа.

Боеспособность армий Ирана и Израиля сравнили

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвал свергнуть власти Ирана.

«Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее начнем новую главу на Ближнем Востоке — главу толерантности, надежды и мира», — сказал он.

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.