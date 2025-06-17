Пока вы спали: оскорбление Трампом Карлсона и неожиданная угроза саммиту G7

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СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет объявить о введении новых антироссийских санкций. Он также планирует призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России... Как ожидается, Стармер произнесет речь, в которой... призовет союзников "воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления (на РФ - ред.)", - говорится в материале.

Отмечается, что давление будет усиливаться до тех пор, пока российская сторона не будет готова к "полному и безоговорочному" прекращению огня.

"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона

Президент США Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения от вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает РИА Новости.

"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — написал Трамп.

Ранее журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном заявил, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.

Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для новых мирных переговоров с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на австрийское издание EXXpress.

"Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной", — сказал он.

Вице-канцлер пояснил, что Вена имеет давнюю традицию дипломатических отношений, и "мы (Австрийцы — Прим. Ред.) должны ее развивать". При этом он напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.

"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза

Организаторов саммита G7 в Канаде обеспокоила угроза со стороны диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча "Большой семерки", сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.

"В последние недели нападения гризли с двумя детенышами вынудили чиновников закрыть части округа Кананаскис. <…> Позже чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу", — говорится в публикации.

Как отметили в министерстве общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты, есть "комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных", призванная "оградить мировых лидеров от вторжения".

Грэм* призвал свергнуть власти Ирана

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал свергнуть власти Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

"Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке - главу толерантности, надежды и мира", - заявил Грэм* в интервью.

По словам сенатора, он ждет, что Израиль уничтожит ядерную инфраструктуру Ирана, после чего появится возможность "стереть с лица земли" все иранские мощности электрогенерации и нефтяную инфраструктуру. По мнению Грэма*, после этого встанет вопрос о выживании Ирана как государства.

* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.