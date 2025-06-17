Пока вы спали: оскорбление Трампом Карлсона и неожиданная угроза саммиту G7
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СМИ: Стармер намерен объявить о новых санкциях против России
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер хочет объявить о введении новых антироссийских санкций. Он также планирует призвать союзников усилить экономическое давление на Россию, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.
"Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях против России... Как ожидается, Стармер произнесет речь, в которой... призовет союзников "воспользоваться этим моментом для усиления экономического давления (на РФ - ред.)", - говорится в материале.
Отмечается, что давление будет усиливаться до тех пор, пока российская сторона не будет готова к "полному и безоговорочному" прекращению огня.
"Объясните чокнутому": Трамп грубо оскорбил Такера Карлсона
Президент США Дональд Трамп назвал американского журналиста Такера Карлсона чокнутым после его предостережения от вмешательства США в конфликт между Израилем и Ираном, сообщает РИА Новости.
"Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что у Ирана не может быть ядерного оружия", — написал Трамп.
Ранее журналист Такер Карлсон в подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном заявил, что возможная война с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.
Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет
Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому выбрать Австрию в качестве места для новых мирных переговоров с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на австрийское издание EXXpress.
"Как нейтральная страна, Австрия была бы идеальным местом для мирных переговоров между Россией и Украиной", — сказал он.
Вице-канцлер пояснил, что Вена имеет давнюю традицию дипломатических отношений, и "мы (Австрийцы — Прим. Ред.) должны ее развивать". При этом он напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.
"Вторжение": над саммитом G7 нависла неожиданная угроза
Организаторов саммита G7 в Канаде обеспокоила угроза со стороны диких животных, проживающих в округе Кананаскис, где проходит встреча "Большой семерки", сообщает РИА Новости со ссылкой на британскую газету The Guardian.
"В последние недели нападения гризли с двумя детенышами вынудили чиновников закрыть части округа Кананаскис. <…> Позже чиновники закрыли часть тропы Питера Лоухида после того, как был замечен гризли, поедающий тушу", — говорится в публикации.
Как отметили в министерстве общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Альберты, есть "комплексная стратегия по смягчению последствий нашествия диких животных", призванная "оградить мировых лидеров от вторжения".
Грэм* призвал свергнуть власти Ирана
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) призвал свергнуть власти Ирана под предлогом стремления к миру на Ближнем Востоке, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.
"Пришло время закрыть главу иранского аятоллы и его сторонников. Давайте поскорее закроем эту главу и начнем новую на Ближнем Востоке - главу толерантности, надежды и мира", - заявил Грэм* в интервью.
По словам сенатора, он ждет, что Израиль уничтожит ядерную инфраструктуру Ирана, после чего появится возможность "стереть с лица земли" все иранские мощности электрогенерации и нефтяную инфраструктуру. По мнению Грэма*, после этого встанет вопрос о выживании Ирана как государства.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов.