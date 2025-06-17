Вице-канцлер Австрии дал Зеленскому необычный совет

Вице-канцлер Австрии Баблер предложил Владимиру Зеленскому выбрать Вену в качестве места для новых мирных переговоров с Россией. Об этом пишет австрийское издание EXXpress.

«Как нейтральная страна Австрия была бы наиболее подходящим местом для мирных переговоров между Россией и Украиной», — сказал Баблер.

По его словам, Австрия имеет «давнюю традицию» дипломатических отношений. Вице-канцлер также напомнил о том, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.

Зеленский: Россия постоянно ищет причины, чтобы отсрочить переговоры по Украине

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер в интервью порталу Euractiv заявил, что республика могла бы выступить в роли площадки для проведения переговоров по урегулированию на Украине.