Назван возможный рычаг давления США на Иран

Администрация Соединенных Штатов Америки рассматривает возможность передачи Израилю противобункерных бомб в качестве рычага давления на власти Ирана на переговорах по ядерной программе Тегерана. Об этом пишет портал Axios.

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Как утверждают источники портала, подобные бомбы, которых нет у Израиля, нужны для уничтожения иранского подземного ядерного объекта Фордо.

Помимо этого, Axios подтвердил данные о том, что Белый дом обсуждает с Тегераном возможность проведения встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи на этой неделе. Вашингтон собирается обсудить дипломатическое предложение, предполагающее заключение ядерной сделки и прекращение ирано-израильского конфликта. При этом уточняется, что вопрос о встрече еще окончательно не согласован.

В США призвали свергнуть власти Ирана

Ранее американский лидер Дональд Трамп призвал жителей Тегерана срочно покинуть город. Он также заявил, что иранским властям следовало подписать сделку, которую он «велел им подписать».