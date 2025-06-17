ООН учредила день борьбы с санкциями

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой 4 декабря будет отмечаться Международный день борьбы с односторонними санкциями, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом пишет ТАСС.

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«Большая победа в Генеральной Ассамблее ООН: по предложению Венесуэлы и стран, входящих в группу защитников Устава ООН, была одобрена резолюция о нашем отказе как человечества от любых односторонних санкций или односторонних принудительных мер. И для этого, кроме того, с этого года был учрежден Всемирный день борьбы с односторонними принудительными мерами, который будет отмечаться 4 декабря каждого года», — отметил Мадуро в своей телепрограмме «С Мадуро +».

Как сообщил венесуэльский представитель в ООН, чье обращение было показано в программе президента, резолюция, инициированная Каракасом и поддержанная 116 странами, осуждает меры принуждения, которые вводятся в обход международного права и подрывают принципы суверенитета, равенства и невмешательства во внутренние дела государств.

ООН работает над пересмотром санкций против Сирии

В феврале посланник президента Соединенных Штатов Ричард Гренелл и президент Венесуэлы Николас Мадуро обсудили миграцию венесуэльцев, санкции со стороны США и судьбу заключенных нелегальных мигрантов из Венесуэлы.

Ранее Стармер заявил о новых санкциях против России.