Макрон рассказал о словах Трампа насчет проекта о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп «относительно положительно» оценил продвижение проекта американского Конгресса о санкциях против России. Об этом рассказал французский президент Эммануэль Макрон, передает Reuters.

«Вопрос, который я задал президенту Трампу, заключается в том, позволит ли он этим американским сенаторам продвинуться, и он ответил относительно положительно, что является хорошей новостью для меня», — сказал глава Франции.

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Прежде Трамп заявил о потере США миллиардов долларов из-за санкций против других стран, включая Россию.