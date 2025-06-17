В Израиле заявили о скором вступлении США в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп намерен вступить в войну с Ираном в ближайшие часы, подписав соответствующий указ. Об этом сообщает 14-й канал Израиля.

«Складывается впечатление, что США вступают в кампанию. Развертывание американских сил в регионе может указывать на то, что США, с одной стороны, готовятся к иранскому нападению на свои силы, а с другой — присоединяются к Израилю», — указано в сообщении.

В статье также подчеркивается, что Трамп потребовал от Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома быть готовым к работе.

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Ранее Трамп решил досрочно покинуть саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде из-за ситуации на Ближнем Востоке. Он также отказался подписывать проект заявления стран G7 по Ирану и Израилю. Документ содержал призыв к деэскалации конфликта двух стран.