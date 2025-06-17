Трамп приказал собрать Совет нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Совету национальной безопасности (СНБ) США собраться и быть готовыми к заседанию в Ситуационной комнате Белого дома. Об этом сообщает телеканал Fox News.

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«Он (Трамп — «Газета.Ru») он потребовал от Совета национальной безопасности быть готовыми в Ситуационной комнате после событий на Ближнем Востоке», — сообщил ведущий в эфире телеканала.

Незадолго до этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский лидер досрочно покинет саммит G7 в Канаде и вернется в Соединенные Штаты в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Белый дом: Трамп досрочно покинет саммит G7 из-за ситуации на Ближнем Востоке

Израиль и Иран обмениваются ракетными ударами начиная с 13 июня, как ЦАХАЛ атаковал иранскую инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также места размещения высокопоставленных военных. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее Трамп призвал всех эвакуироваться из Тегерана.