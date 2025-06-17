Трамп попросил объяснить «чокнутому» Карлсону, что у Ирана «не должно быть ЯО»

Американский лидер Дональд Трамп призвал объяснить журналисту Такеру Карлсону, что у Ирана «не должно быть ядерного оружия».

«Кто-нибудь, пожалуйста, объясните чокнутому Такеру Карлсону, что «У ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!» — заявил он в Truth Social.

Карлсон, беседуя в рамках подкаста с бывшим советником главы США Стивом Бэнноном, заявил, что возможный военный конфликт с Ираном может привести к ослаблению влияния Соединённых Штатов на мир.

Карлсон: война с Ираном может обернуться крахом «американской империи»

Ранее президент США в заявлении на странице Truth Social сообщил, что «все должны немедленно эвакуироваться из Тегерана».

Трамп заявил, что его страна находится «на верном пути» к тому, чтобы Иран не смог обладать ядерным оружием.

Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации сообщил, что Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном.

The Jerusalem Post сообщал, что Трамп намерен дать иранскому руководству «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне обострения ситуации с Израилем.