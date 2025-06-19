Такер Карлсон извинился перед Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил, что журналист Такер Карлсон извинился за критику политики администрации США по Ирану. Об этом сообщает РИА Новости.

«Такер — хороший парень. На днях он позвонил и извинился, потому что посчитал, что сказал что-то слишком резкое, и я это ценю», — отметил он.

Ранее Карлсон предсказал Соединенным Штатам крах из-за возможной войны с Ираном. Он отметил, что, по его мнению, американская армия не способна вести полномасштабные боевые действия. Более того, по мнению Карлсона, она абсолютно к этому не готова. В ответ Трамп назвал журналиста чокнутым.