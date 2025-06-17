Sky News: Стармер объявит о новых санкциях в отношении России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях в отношении России, чтобы таким образом добиться согласия Москвы на прекращение огня на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя главы британского правительства.

По его словам, Стармер "ясно заявит" о том, что британские власти "продолжат усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира".

Как отметил телеканал, британский премьер, который сейчас принимает участие в саммите Группы семи в канадском Кананаскисе, заявит, что "у России нет всех карт" на руках, и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление". Такие меры, по задумке Лондона, должны показать Москве, что в ее интересах "продемонстрировать серьезность в деле достижения мира" на Украине.

Трамп высказался об ужесточении санкций против России

Sky News не уточняет, ни когда именно будет объявлено о новом пакете санкций, ни что он будет включать в себя.

20 мая после очередного ужесточения Соединенным Королевством антироссийских рестрикций посольство РФ в Лондоне назвало этот шаг неправомерным и агрессивным выпадом, который не в состоянии повлиять на курс Москвы. Всего в антироссийском санкционном списке правительства Великобритании находятся почти 1,8 тысячи физических и более 480 юридических лиц. Кроме того, Лондон ввел ограничения в отношении 269 судов.