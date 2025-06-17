Sky News: Стармер объявит о новых санкциях в отношении России

ТАСС

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен объявить о новых санкциях в отношении России, чтобы таким образом добиться согласия Москвы на прекращение огня на Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя главы британского правительства.

Sky News: Стармер объявит о новых санкциях в отношении России
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По его словам, Стармер "ясно заявит" о том, что британские власти "продолжат усиливать давление до тех пор, пока Россия не будет готова к полному прекращению огня безо всяких условий и не продемонстрирует, что она серьезно настроена на работу над достижением справедливого и устойчивого мира".

Как отметил телеканал, британский премьер, который сейчас принимает участие в саммите Группы семи в канадском Кананаскисе, заявит, что "у России нет всех карт" на руках, и призовет союзников "воспользоваться этим моментом, чтобы усилить экономическое давление". Такие меры, по задумке Лондона, должны показать Москве, что в ее интересах "продемонстрировать серьезность в деле достижения мира" на Украине.

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Sky News не уточняет, ни когда именно будет объявлено о новом пакете санкций, ни что он будет включать в себя.

20 мая после очередного ужесточения Соединенным Королевством антироссийских рестрикций посольство РФ в Лондоне назвало этот шаг неправомерным и агрессивным выпадом, который не в состоянии повлиять на курс Москвы. Всего в антироссийском санкционном списке правительства Великобритании находятся почти 1,8 тысячи физических и более 480 юридических лиц. Кроме того, Лондон ввел ограничения в отношении 269 судов.