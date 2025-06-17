В Британии заявили, что доверие к США продолжает падать

Большинство жителей Австралии в ходе опроса выразили мнение, что к 2035 году Китай займет позицию ведущей мировой державы, поскольку уровень доверия к США продолжает снижаться. Об этом пишет британская газета The Guardian.

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«К 2035 году Китай станет самой могущественной страной в мире, поскольку доверие к США падает. Уровень доверия к китайскому лидеру Си Цзиньпину вырос на четыре пункта и составил 16%», — говорится в публикации.

Газета также пишет, что мнения австралийцев о том, кто является более надежным партнером — китайский лидер Си Цзиньпин или американский президент Дональд Трамп, разделились поровну.

Согласно докладу аналитического центра за 2025 год, которое приводит The Guardian, лишь 25% опрошенных заявили о доверии к политике Трампа в сфере международных отношений. Годом ранее уровень доверия к бывшему президенту США Джо Байдену составлял 46%.

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До этого издание Euractiv писало, что введенные администрацией Трампа пошлины в отношении иностранной продукции большинства стран мира могут привести к «концу американского века». Издание приводит мнение одного из управляющих консалтинговой компании США Eurasia Group Муджтабы Рахмана. Он считает, что результатом такой экономической политики администрации в Вашингтоне может оказаться ослабление позиций доллара на мировой арене.

Ранее Трамп пустился в пляс по случаю празднования 100 дней президентства.