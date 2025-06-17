В США приказали готовиться к участию в конфликте с Ираном

Министр обороны США Пит Хегсет приказал подготовиться к потенциальному присоединению вооруженных сил страны к текущим операциям Израиля, направленным на Иран. Такой исход событий вероятен, если американский лидер Дональд Трамп даст «зеленый свет» на участие в конфликте, передает израильский телеканал i24News.

Также уточняется, что в Центральном командовании США разделились во взглядах на вовлечение американских военных в конфликт. Часть генералитета открыто поддерживает Израиль, им противостоят другие высокопоставленные должностные лица, в том числе и в администрации Трампа.

Стал известен способный втянуть США в конфликт с Ираном повод

Ранее президент США допустил участие США в конфликте между Израилем и Ираном, отмечая, что сейчас Америка официально не участвует в боевых действиях. Общаясь с журналистами политик отмечал, что страна продолжит поддерживать право Израиля на самооборону.