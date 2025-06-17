Карлсон: война с Ираном может обернуться крахом «американской империи»
Журналист Такер Карлсон, беседуя в рамках подкаста с бывшим советником главы США Стивом Бэнноном, заявил, что возможный военный конфликт с Ираном может привести к ослаблению влияния Соединённых Штатов на мир.
«Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец «Америка» на мель у берегов Ирана», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, что провал в войне с Ираном может привести к «концу президентства Трампа».
Телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации сообщил, что Трамп скептически относится к идее втягивания в конфликт Израиля с Ираном.
Стал известен способный втянуть США в конфликт с Ираном повод
The Jerusalem Post сообщал, что Трамп намерен дать иранскому руководству «последний шанс» сесть за стол переговоров на фоне обострения ситуации с Израилем.
Трамп выразил мнение, что Иран не побеждает в нынешней эскалации с Израилем.