Стал известен способный втянуть США в конфликт с Ираном повод

США не намерены вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля, если Тегеран не будет атаковать американских военнослужащих. О способном втянуть Штаты в конфликт с Тегераном поводе сообщает Axios со ссылкой на дипломатические источники.

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Утверждается, что администрация президента США Дональда Трампа уже передала это послание нескольким ближневосточным союзникам. Нападение Ирана на американцев будет считаться «пересечением красной линии», отмечается в сообщении.

«Иранцы пока очень осторожны и не делают ничего, что может подтолкнуть США к участию», — рассказал порталу арабский дипломат.

Стало известно о «последнем предложении» Трампа Ирану

Ранее сообщалось, что Трамп намерен сделать Ирану «последнее предложение».