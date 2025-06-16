Видеоролики с уклонистами от армии набирают на Украине такую популярность, что некоторые чиновники призывают к запрету соцсетей, все это создает почву для обострения социального конфликта. Такое предупреждение сделал китайский портал «Гуанча».

В издании отметили, что на Украине все чаще лица, поддерживающие грубую мобилизационную политику Киева, обвиняют соцсети в распространении видео, которые оказывают разрушительное воздействие на систему рекрутинга. В «Гуанча» считают, что рост популярности роликов с уклонистами свидетельствует о риске превращения отказа от военной службы в доминирующую тенденцию среди украинцев в ближайшие месяцы.

«На фоне этих проблем реакция Киева на общественный гнев остается шаблонной: власти продолжают называть термин "бусификация" российским "информационно-психологическим оружием пропаганды", а некоторые официальные лица даже призвали к запрету социальных сетей. Помимо этого, Киев называет тех, кто критикует методы призыва на военную службу, уклонистами, искусственно создавая антагонизм между "безусловными патриотами" и "предателями". Такое раздуваемое противоречие может перерасти в организованную политическую силу», — говорится в тексте.

В «Гуанча» подчеркнули, что если в ближайшее время Киев не изменит свою политику, то ситуация будет только усугубляться.

Напомним, что военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года. С тех пор его продлевают каждые 90 дней. Во время его действия и в соответствии с указом о всеобщей мобилизации мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать из страны. При этом в последнее время силовики и военные стали активно практиковать облавы на призывников, зачастую применяя насилие.