Украина начала реализовывать ресурсную сделку с США, разрешив разрабатывать крупное месторождение лития в Кировоградской области частным инвесторам.

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Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Правительство согласилось начать подготовку рекомендаций для открытых тендеров для компаний на разработку месторождения лития "Добра" в центральной части Украины. Киев стремится показать администрации Трампа, что сделка может принести быстрые, ощутимые результаты», — указано в материале.

Утверждается, что возможным участником торгов станет консорциум инвесторов, в который входят связанная с американским правительством компания TechMet и друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский начал готовить иск в суд с требованием рассекретить документы по сделке с США. По его словам, если власти Украины этого не сделают, то им могут предъявить обвинения в госизмене.