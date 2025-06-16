Эксперт по жестам оценила отношения Трампа с женой по их поведению на параде

Президент США Дональд Трамп большую часть военного парада в честь 250-летнего юбилея американской армии контактировал с главой Пентагона Питом Хегсетом, периодически переключаясь в «режиме мужа» при общении со своей супругой Меланией. Об этом рассказал эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

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По словам специалиста, первая леди играет в отношениях с главой государства доминирующую роль. Она объяснила, что в какой-то момент в ходе мероприятия Мелания положила руку на бедро супруга, что стало «не только нежным, но и властным ритуалом». Эксперт также обратила внимание на то, что позже президент ответил жене, когда несколько раз положил ладонь на ее бедро. При этом Трамп произносил торжественную речь, стоя рядом с Меланией.

— Когда Дональд разговаривает с ней, она становится более оживленной, быстро наклоняется в сторону, чтобы слушать и улыбаться, — передает слова Джеймс таблоид Daily Mail.

Мелания Трамп вместе со съемочной группой снимет в Белом доме документальную киноленту о жизни в резиденции главы государства. «Вечерняя Москва» рассказывает, что известно о жене республиканца, какой первой леди она была в период прошлого президентства Трампа и в каких скандалах замешана.