Нетаньяху раскрыл цели Израиля в Иране

Израиль в рамках операции в Иране стремится к ликвидации ядерной и ракетной программ республики, а также уничтожению оси террора — сети иранских сателлитов в регионе. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает РИА Новости.

Он отметил, что Тель-Авив хочет добиться результата, который состоит из достижения трех ключевых целей.

«Уничтожение ядерной программы, лишение Ирана возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора. Мы сделаем все необходимое для достижения этих целей», — добавил Нетаньяху.

Премьер Израиля допустил, что результатом операции может стать свержение иранского режима, поскольку действующий «ослаб». По его словам, Тель-Авив «меняет лицо Ближнего Востока и видит, что в Иране произойдут огромные изменения».