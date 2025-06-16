МИД РФ: россияне могут покинуть Иран наземным путем через "Астару"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне могут покинуть Иран наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В связи с закрытием воздушного пространства Ирана российские граждане могут покинуть эту страну наземным путем через погранпереход "Астара" в Азербайджан. Из Израиля можно выехать в сопредельные Египет (КПП "Менахем Бегин"/Таба) или Иорданию (КПП "Шейх Хусейн")", - говорится в тексте.

МИД России "обращает внимание, что в связи с действующим в Азербайджане карантинным режимом граница с Ираном перекрыта".

Российское дипведомство также рекомендует находящимся в Израиле и Иране россиянам не приближаться к военным и иным государственным объектам.

"В связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке МИД России рекомендует российским гражданам, находящимся на территории Ирана и Израиля, проявлять максимальную осторожность, соблюдать меры личной безопасности: не приближаться к военным и иным государственным объектам (не производить фото и видеосъемку), избегать мест массового скопления людей, неукоснительно выполнять указания местных властей, при необходимости направляться в укрытия или убежища", - подчеркивается в тексте.