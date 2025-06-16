Нетаньяху допустил возможность смены власти в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что власть в Иране слаба и может смениться достаточно быстро. Выступая на пресс-конференции, он упомянул в этом контексте распад СССР и отстранение президента Сирии Башара Асада от власти в 2024 году.

"Мы действительно можем надеяться, что в Иране произойдут серьезные перемены. <...> Миллионы в Иране видят это, и это не первый случай. Сегодня у них есть надежда. Они понимают, что режим гораздо слабее, чем они думали. Это видно и может дать результат. Никто не мог предсказать быстрое падение СССР, немногие предвидели свержение Башара Асада еще за несколько дней до того, как это случилось", - полагает Нетаньяху.