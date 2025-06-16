Карлсон: участие в войне с Ираном может положить конец президентству Трампа

Возможное участие США в конфликте между Ираном и Израилем может привести к краху американского влияния в мире и положить конец президентству Дональда Трампа. Такое мнение высказал журналист Такер Карлсон, передает РИА Новости.

В подкасте с бывшим советником Трампа Стивом Бэнноном он отметил, что «действительно боится, что США будет еще больше ослаблена».

«Думаю, мы увидим крах американской империи. Это идеальный способ посадить авианосец "Америка" на мель у берегов Ирана. И это также, как мне кажется, положит конец президентству Трампа», — сказал Карлсон, указав, что видел подобное с 43-м американским главой Джорджем Бушем-младшим и войной в Ираке.

Также журналист усомнился в способности США вести масштабную войну на Ближнем Востоке. Он считает, что Соединенные Штаты «полностью не готовы к настоящему конфликту».